«Победа будет за нами»: в Казани митингом поддержали Российскую армию и жителей Донбасса

Сотни казанцев сегодня пришли в парк Победы, чтобы поддержать солдат и офицеров, которые защищают нашу Родину, участвуя в специальной военной операции на территории Украины. О том, что думают о происходящем жители столицы Татарстана, – в репортаже «Татар-информа».

«Мы пришли сегодня сюда, чтобы показать, что нам небезразлично то, что сейчас происходит на Донбассе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сотни человек собрались сегодня в парке Победы возле нового памятника воинам-интернационалистам – все пришли на митинг-концерт, чтобы поддержать Вооруженные силы России и жителей Донбасса. Мероприятие было приурочено к восьмилетию образования Донецкой Народной Республики.

«Мы пришли сегодня сюда, чтобы показать, что нам небезразлично то, что сейчас происходит на Донбассе. Мы болеем за жителей республик всей душой и будем помогать им всем, чем можем. Мы знаем, что в Казань с Донбасса приехало много людей, и мы готовы им помочь», – рассказывали все те, кто пришел сегодня поддержать российскую армию.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За годы конфликта, обстрелов и непрерывных бомбардировок со стороны Украины на Донбассе погибли тысячи человек, еще десяткам тысяч пришлось покинуть свои родные дома. Восемь лет Россия выступала за мирное урегулирование конфликта, за соблюдение Минских соглашений, однако ситуация на Донбассе лишь накалялась. Итог – 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее цель – избавить русскоязычное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

«Мы полностью поддерживаем проводимую спецоперацию по освобождению жителей Украины от фашистских захватчиков, которые пришли к власти путем переворота. И мы полностью поддерживаем нашу армию и наш флот. Это наша четкая позиция, поэтому мы сегодня пришли на митинг», – высказался в поддержку Российской армии и спецоперации на Украине рядовой член партии «Коммунисты России» Ринат Галимзянов.

«Победа будет за нами»

Невозможно было закрыть глаза на то, как жители ДНР и ЛНР выживали и бедствовали все эти восемь лет, и решение Владимира Путина встать на их защиту было необходимым, считает руководитель Регионального военно-патриотического движения «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин.

Александр Бородин: «Я уверен, что мы победим. Донецкая и Луганская народные республики будут такой же республикой, как наш Татарстан и другие области России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я уверен, что мы победим. Донецкая и Луганская народные республики будут такой же республикой, как наш Татарстан и другие области России. Мы будем помогать Донбассу, чтобы выстоять в этой сложной спецоперации. Надеюсь, что победа будет за нами», – сказал Александр Бородин.

Он добавил, что в такое напряженное время для страны жители России должны гордиться и уважать Вооруженные силы и оставаться патриотами.

«Родина у нас одна – Россия», – подвел итог Бородин.

«Россия предупредила операцию по нападению на Донбасс»

Обострение ситуации на Украине давно предсказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, рассказал координатор Татарстанского регионального отделения ЛДПР Владимир Сурчилов. По его словам, Украина давно готовила план по захвату ДНР и ЛНР, чтобы сделать из них колонию.

По словам Владимир Сурчилова, Украина давно готовила план по захвату ДНР и ЛНР, чтобы сделать из них колонию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Силами нацистов и людей на территории Украины, которые желали скатить Россию в Третий рейх, была организована операция по нападению на ДНР и ЛНР. И мы, Россия, предупредили эту операцию. Что мы сделали в ответ? Организовали нашу спецоперацию, причем наши действия минимально затрагивают мирных жителей», – высказался Владимир Сурчилов.

Российская армия, которая на данный момент выполняет спецоперацию на территории Украины, не захватывает города, как это пропагандируется на Западе, а освобождают, настаивает Сурчилов. По его словам, сейчас среди татарстанцев немало добровольцев, которые хотели бы уехать на Украину и встать на защиту Родины, но они не могут попасть туда по тем или иным причинам.

Сотни людей собрались сегодня в парке Победы возле нового памятника воинам-интернационалистам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Западная пропаганда хорошо работает, я не побоюсь этого слова. Сейчас она внедряет всевозможные фейки среди русских граждан. Мы это видим на примере города Буча. И мы здесь сегодня собрались, чтобы сказать этой пропаганде "нет!". А нашим ребятам дай бог здоровья, чтобы у них все было хорошо, чтобы они вернулись в свои дома и семьи живыми и здоровыми», – добавил Сурчилов.

«Что испытывали жители Донбасса, чьи дети там погибли?»

Что можно было сделать жителям Донбасса в 2014 году, когда на Украине произошел переворот, было свергнуто правительство, начался массовый беспредел и вооруженные банды начали расстреливать тех, кто шел против новой власти? Умереть? Сдаться? Попасть в рабство или в руки фашистов, рассуждал депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев.

Игорь Бикеев: «Они сделали выбор в пользу свободы, развития, в пользу будущего своих детей. Они имели на это полное право, в том числе и на то, чтобы сохранить свой родной язык, историю своих предков» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Они сделали выбор в пользу свободы, развития, в пользу будущего своих детей. Они имели на это полное право, в том числе и на то, чтобы сохранить свой родной язык, историю своих предков. Конечно же, мы должны понимать, что они не хотели, чтобы их настигла та участь, которая настигла киевлян, которых расстреляли», – сказал Бикеев.

То, что пришлось пережить за восемь лет жителям Донбасса, особенно гибель детей, – это действительно страшно и вызывает слезы даже у тех, кто многое в жизни видел, добавил Бикеев.

«Что испытывали жители Донбасса, чьи дети погибли? Самое страшное – это то, что такое же будущее грозило бы и нам, потому что нападение противника стало неминуемым. Российская спецоперация – это вынужденная мера, чтобы предотвратить тот удар, который был бы нам нанесен», – отметил Бикеев.

Сегодняшний митинг – это символ надежды жителей Донбасса на лучшую жизнь и мирное будущее Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодняшний митинг – это символ надежды жителей Донбасса на лучшую жизнь и мирное будущее. На концерте в поддержку Российской армии и жителей ДНР и ЛНР выступили танцевальные ансамбли и заслуженные артисты Татарстана, в их исполнении прозвучали песни «От Волги до Енисея», «Татарстан» и многие другие.