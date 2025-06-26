«Победа будет за нами!»: боец из Челнов рассказал о службе, подвиге и вере в Россию

Ветеран боевых действий и участник специальной военной операции на Украине Алексей Антонов с первых дней СВО выполнял боевые задачи на Харьковском направлении. До этого он служил в Росгвардии, участвовал в операциях на Северном Кавказе, а в феврале 2022 года отправился в зону конфликта в составе тактической группы.

В одной из первых командировок его колонна попала в засаду. Противник открыл огонь из танка и минометов, затем пошла пехота. Несмотря на ожесточенный бой, бойцы сумели удержать оборону.

«В этот день я получил осколочное ранение в предплечье, ребята сразу грамотно оказали первую медицинскую помощь. Далее меня загрузили в машину и увезли в эвакуационную группу в полевой госпиталь, а потом уже бортовым самолетом отправили в Москву на дальнейшее лечение», – рассказал он.

После лечения и реабилитации Антонов снова вернулся в строй. По словам мужчины, его воспитывали патриотом, поэтому он не собирался отступать.

«У меня было правильное воспитание. Я всегда смотрел на старших ребят, у своих родственников – на дядь, которые участвовали [в боевых столкновениях] в Югославии, в Афганистане. Для меня они были примером. И я решил посвятить свою жизнь, служа Родине. У меня у самого двое детей – пацаны 12 и 5 лет. Смотря на них, я хочу, чтобы мои дети выросли правильно: знали, что такое Родина, ее историю, знали о подвигах наших великих героев России, героев Великой Отечественной войны», – поделился боец.

В 2022 году после первой командировки его наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Он признался, что считает награду не только своей, а общей для всех бойцов, с которыми он был на передовой. По его словам, эта медаль принадлежит также его семье – жене и детям, которые всегда поддерживали его.

Боец признался, что тяжело переживает утрату брата и матери, ушедших из жизни в прошлом году. Мама всегда чувствовала, когда с ним происходило что-то важное, поэтому он практически ничего ей не рассказывал о происходящем в зоне СВО – знал, что она и так все понимает сердцем. Антонов отметил, что ему очень не хватает близких, и теперь он будет стараться жить так, чтобы его родителям никогда не было за него стыдно.

«Какие бы усилия не предпринимали наши недоброжелатели, у них никогда это не получится – они не сломают нашу силу, историческую память, которую несли наши деды, прадеды. Теперь приносят Победу наши отважные ребята в зоне специальной военной операции. Победа будет за нами!» – заключил Алексей Антонов.

Материал подготовлен при участии Эльвиры Гайнутдиновой