«Победа близко» — Амиров, которому диагностировали опухоль мозга, обратился к болельщикам

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров на своей странице в соцсети Instagram обратился к болельщикам со словами благодарности за поддержку с их стороны.

Ранее стало известно, что у 20-летнего хоккеиста диагностирована опухоль головного мозга.

«Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Вчера вы взорвали мой „директ“, я действительно не ожидал такого. Да, сейчас нелёгкие времена, но я убеждён, что победа близко, тем более с такой поддержкой», — написал Амиров.

В данный момент нападающий уфимского клуба находится на реабилитации в Германии, где проходит все необходимые процедуры для восстановления.

В нынешнем сезоне Амиров провел всего десять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив большую часть сезона из-за восстановления после травмы ключицы.