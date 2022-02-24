«Победа близко» — Амиров, которому диагностировали опухоль мозга, обратился к болельщикам
Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров на своей странице в соцсети Instagram обратился к болельщикам со словами благодарности за поддержку с их стороны.
Ранее стало известно, что у 20-летнего хоккеиста диагностирована опухоль головного мозга.
«Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Вчера вы взорвали мой „директ“, я действительно не ожидал такого. Да, сейчас нелёгкие времена, но я убеждён, что победа близко, тем более с такой поддержкой», — написал Амиров.
В данный момент нападающий уфимского клуба находится на реабилитации в Германии, где проходит все необходимые процедуры для восстановления.
В нынешнем сезоне Амиров провел всего десять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив большую часть сезона из-за восстановления после травмы ключицы.