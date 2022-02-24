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Спорт
24 февраля 2022  10:42
Дамир Садриев

У 20-летнего хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Амирова диагностирована опухоль мозга

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У 20-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга. Заявление по этому поводу сделала пресс-служба хоккейного клуба «Торонто», которым российский хоккеист был задрафтован в 2020 году.

По словам пресс-службы канадского клуба, из-за воспаления опухоли 20-летний нападающий проходит лечение в Германии, где три раза в неделю выходит на лед, а также тренируется в зале.

Напомним, в нынешнем сезоне Амиров провел всего 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив большую часть сезона из-за восстановления после травмы ключицы.

#хоккей #хк салават юлаев
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