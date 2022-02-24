У 20-летнего хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Амирова диагностирована опухоль мозга

У 20-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга. Заявление по этому поводу сделала пресс-служба хоккейного клуба «Торонто», которым российский хоккеист был задрафтован в 2020 году.

По словам пресс-службы канадского клуба, из-за воспаления опухоли 20-летний нападающий проходит лечение в Германии, где три раза в неделю выходит на лед, а также тренируется в зале.

Напомним, в нынешнем сезоне Амиров провел всего 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив большую часть сезона из-за восстановления после травмы ключицы.