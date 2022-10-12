Татарстанцы пожаловались на замор рыбы в Мензеле – реку проверяют экологи

По жалобе жителей Мензелинского района Татарстана на замор рыбы экологи выехали на место происшествия и взяли пробы воды в реке Мензеля, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«На горячую линию Минэкологии РТ поступило обращение о заморе рыбы в реке Мензеля. Инспекторами Прикамского территориального управления совместно со специалистами лаборатории и сотрудниками Госкомитета РТ по биоресурсам выехали на место», - сказано в сообщении.

В ходе обследования территории специалисты обнаружили мертвую рыбу и взяли пробы воды. Сейчас пробы находятся в работе. Результаты анализа станут известны в течение семи дней, по итогам будет принято решение о мерах административного реагирования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экологи Татарстана проверяют реку Яблочко после жалоб на слив канализационных стоков.