Экологи Татарстана проверяют реку Яблочко после жалоб на слив канализационных стоков

На слив нечистот в реку Яблочко экологам пожаловались жители деревни Абалачи Менделеевского Татарстана. После этого на место выехали инспекторы и специалисты. Они обнаружили трубу, которая использовалась для сброса канализационных стоков в овраг, откуда они и попадали в реку.

Экологи взяли пробы воды в месте сброса канализационных стоков в овраг, а также в самой реке — в 500 метрах выше и ниже места слива. По результатам проведенного анализа будут приняты должные меры, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.