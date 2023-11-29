По жалобе на мор рыбы на Волге экологи проводят проверку

По жалобе очевидца на массовый мор рыбы на Волге в районе СНТ «Залив» экологи проводят проверку. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана проверяют информацию о заморе рыбы в акватории Куйбышевского водохранилища. Так как Волга - объект, подлежащий федеральному экологическому надзору, мы передали это сообщение в Росприроднадзор, и Росрыболовство, которые отвечают за биоресурсы. Специалисты Росприроднадзора, Росрыболовства и Министерства экологии и природных ресурсов РТ организовали совместный выезд, чтобы проверить эту информацию», - сообщили в пресс-службе.

Ранее очевидец рассказал «Татар-информу», что на участке, о котором идет речь, недавно прорвало водопроводную трубу и в залив в течение нескольких дней текла хлорированная вода, что, по его мнению, могло стать причиной мора.