В заливе Волги в Казани произошел массовый мор рыбы

В Казани очевидец сфотографировал мертвую рыбу в заливе Волги.

По его информации, массовый мор произошел в районе СНТ «Залив» недалеко от Аракчинской улицы.

Фото: © Очевидцы

Он рассказал «Татар-информу», что в этом районе недавно прорвало водопроводную трубу и в залив в течение нескольких дней текла хлорированная вода, что, по его мнению, могло стать причиной мора.

В Государственном Комитете РТ по биоресурсам агентству сообщили, что к ним обращений с этой информацией не поступало.