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В заливе Волги в Казани произошел массовый мор рыбы
В Казани очевидец сфотографировал мертвую рыбу в заливе Волги.
По его информации, массовый мор произошел в районе СНТ «Залив» недалеко от Аракчинской улицы.
Он рассказал «Татар-информу», что в этом районе недавно прорвало водопроводную трубу и в залив в течение нескольких дней текла хлорированная вода, что, по его мнению, могло стать причиной мора.
В Государственном Комитете РТ по биоресурсам агентству сообщили, что к ним обращений с этой информацией не поступало.
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