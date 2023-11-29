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Руc Тат
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Происшествия 29 ноября 2023 12:28

В заливе Волги в Казани произошел массовый мор рыбы

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В Казани очевидец сфотографировал мертвую рыбу в заливе Волги.

По его информации, массовый мор произошел в районе СНТ «Залив» недалеко от Аракчинской улицы.

Фото: © Очевидцы

Он рассказал «Татар-информу», что в этом районе недавно прорвало водопроводную трубу и в залив в течение нескольких дней текла хлорированная вода, что, по его мнению, могло стать причиной мора.

В Государственном Комитете РТ по биоресурсам агентству сообщили, что к ним обращений с этой информацией не поступало.

#мор рыбы
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