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Ру Тат
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Экология
24 мая 2022  16:49
Наталья Рыбакова

Экологи проверят жалобы казанцев на свалку люминесцентных ламп

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По жалобе казанцев на несанкционированную свалку люминесцентных ламп экологи проведут проверку. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

Несанкционированную свалку люминесцентных ламп обнаружили местные жители на окраине коттеджного поселка Султан Ай под Казанью. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

«Данное сообщение взято в работу, будет проведена проверка», – отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам проверки, проведенной по жалобе жителей казанского поселка Дербышки, экологи обнаружили свалку строительных отходов и предписали ее ликвидировать администрации Советского района.

#свалка #Минэкологии РТ
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