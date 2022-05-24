Экологи проверят жалобы казанцев на свалку люминесцентных ламп

По жалобе казанцев на несанкционированную свалку люминесцентных ламп экологи проведут проверку. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

Несанкционированную свалку люминесцентных ламп обнаружили местные жители на окраине коттеджного поселка Султан Ай под Казанью. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

«Данное сообщение взято в работу, будет проведена проверка», – отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам проверки, проведенной по жалобе жителей казанского поселка Дербышки, экологи обнаружили свалку строительных отходов и предписали ее ликвидировать администрации Советского района.