Экологи предписали администрации Советского района ликвидировать свалку в Дербышках

По итогам проверки, проведенной по жалобе жителей казанского поселка Дербышки, экологи обнаружили свалку строительных отходов и предписали ее ликвидировать администрации Советского района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«По факту нарушения природоохранного законодательства сегодня специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ выехали в поселок Дербышки. В ходе обследования территории было выявлено складирование отходов в виде строительного мусора на общей площади 850 кв. метров в объеме 765 кубометров», — отметили в пресс-службе.

В адрес Управления Росреестра по РТ экологи направили запрос для определения собственника земельного участка. Уведомление, поступившее в адрес Минэкологии РТ через систему «Народный контроль», направлено в администрацию Советского района Казани для принятия мер по ликвидации свалки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Дербышек пожаловались в соцсетях на мусор, который неизвестные нарушители завозят и сбрасывают на «КАМАЗах».