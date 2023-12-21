По уточненным данным, после хлопка газа в Осиново пострадал один человек

По уточненной информации, в результате хлопка газа в поселке Осиново пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Еще троим осмотренным медицинская помощь не понадобилась.

Всего в квартирах пострадавшего подъезда находились четыре человека. Одну женщину эвакуировали пожарные, три человека вышли самостоятельно.

На месте происшествия по поиску возможных пострадавших под завалами работает кинологический расчет Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее мы сообщали, что в Доме культуры развернут пункт временного размещения жильцов дома в Осиново.