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По уточненным данным, после хлопка газа в Осиново пострадал один человек
По уточненной информации, в результате хлопка газа в поселке Осиново пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Еще троим осмотренным медицинская помощь не понадобилась.
Всего в квартирах пострадавшего подъезда находились четыре человека. Одну женщину эвакуировали пожарные, три человека вышли самостоятельно.
На месте происшествия по поиску возможных пострадавших под завалами работает кинологический расчет Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ранее мы сообщали, что в Доме культуры развернут пункт временного размещения жильцов дома в Осиново.
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