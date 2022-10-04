По улице Гвардейской в Казани запустили прямое автосообщение в оба направления

На ул.Гвардейской в Казани в месте пересечения со строящимся Вознесенским трактом открыли прямое автомобильное сообщение в оба направления. Двустороннее движение организовано по восьми полосам, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Пока проводились дорожные работы, движение по Гвардейской осуществлялось по временной объездной дороге. Прямой проезд в направлении от улицы Аделя Кутуя к улице Рихарда Зорге открыли 13 сентября, а с 21 запустили прямое сообщение по проспекту Победы на месте пересечения с будущим Вознесенским трактом.

Фото: kzn.ru

Строительство Вознесенского тракта началось летом прошлого года. В рамках первого этапа на участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы протяженностью 4 км ведется строительство путепроводов, подземных пешеходных переходов, переустройство сетей. По планам строящаяся дорога не только разгрузит Мамадышский тракт, но и частично улучшит транспортную ситуацию в поселках Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишневка, жилых комплексах «Весна» и «Светлая долина».