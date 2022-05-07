По улицам Нижнекамска вновь проехал праздничный «Трамвай Победы»

В Нижнекамске состоялась патриотическая акция «Трамвай Победы». Ретротрамвай курсировал по маршруту №2 — от депо до Красного Ключа и обратно. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Нижнекамского района РТ.

Организаторы по-праздничному оформили салон транспорта: развесили фотографии героев Великой Отечественной войны и детские рисунки на тему Победы, оформили фотозону. Особая атмосфера была дополнена музыкой военных лет.

Пассажиров встречали воспитанники подростковых клубов, одетые в военную форму. Ребята читали стихи, исполняли композиции, а горожане отвечали на вопросы, связанные с событиями войны. На каждой остановке ребята выходили на улицу и раздавали георгиевские ленточки.

Также сегодня в городе химиков состоялся автомотопробег «По дорогам героев», в котором приняли участие мотоциклисты, курсанты автошкол и студенты ссузов — всего более ста человек.

Перед стартом по традиции у монумента Победы прошел торжественный митинг. Участников пробега поприветствовал председатель Совета ветеранов Григорий Китанов.

«Стало уже доброй традицией в преддверии 9 Мая проводить в нашем городе автомотопробег „По дорогам героев“. Вот и сегодня мы собрались, чтобы поклониться той земле, которая дала нам Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Мы их чтим, помним и благодарим», — подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по маршруту №5 в Казани начал курсировать «Трамвай Победы». Салон общественного транспорта украшен фотографиями ветеранов Великой Отечественной, которые после войны работали в «Метроэлектротрансе».