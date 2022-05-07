В Казани по маршруту №5 начал курсировать «Трамвай Победы»

В Казани к 9 Мая запустили «Трамвай Победы». Празднично украшенный общественный транспорт начал курсировать по маршруту №5, сообщает «Метроэлектротранс».

В салоне трамвая можно увидеть портреты ветеранов войны, которые являлись сотрудниками МУП. «Все они отдали долг Родине, боролись за свои семьи, прошли самые жестокие испытания. Мы хотим, чтобы жители Казани знали своих героев и чтили память», — говорится в Telegram-канале «Метроэлектротранса».

Снаружи «Трамвай Победы» можно узнать по изображенному на нем поздравлению предприятия — оно расположено рядом с бортовым номером.