По ТВ покажут гала-концерт фестиваля «Добрая волна» в Казани

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Завтра, 4 января, по ТВ покажут гала-концерт фестиваля «Добрая волна», который завершился в Казани в сентябре. Увидеть его можно будет в 10.20 по мск в эфире канала НТВ. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

Напомним, что участниками фестиваля стали дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в возрасте от 6 до 16 лет.

Вместе с ними на сцену вышли звезды российской эстрады Игорь Крутой, Дима Билан, Лариса Долина, Сосо Павлиашвили и другие. Подробнее о фестивале и концерте — в материале «Татар-информа».