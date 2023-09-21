В Казани праздничным концертом завершился фестиваль «Добрая волна»

Сегодня финалисты благотворительного фестиваля «Добрая волна» со всех регионов страны встретились в Казани на гала-концерте в КРК «Пирамида». Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья и попавшие в трудную жизненную ситуацию ребята от 6 до 16 лет представили свои лучшие номера.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Отборочные этапы прошли в Казани, Ярославле, Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Севастополе.

В этом году из 1,5 тыс. подавших заявки в финал вышли 99 участников.

«Мы в пятый раз собираемся в нашей гостеприимной Казани на фестивале „Добрая волна“. За это время тысячи детей с непростой судьбой выходили на сцену, пробовали свои силы и раскрывали таланты. Благодарю всех артистов нашей страны, которые дарят свои сердца детям. Пусть „Добрая волна“ живет вечно!» — заявил глава города Ильсур Метшин.

Финалисты порадовали зрителей яркими песнями, зажигательными танцами и увлекательными творческими номерами. Выступления сопровождались видеоисториями участников, которые рассказывали о своих врожденных заболеваниях. Каждый юный артист подчеркивал, что мечтает попасть в мир эстрадного искусства.

«Такая радость и такое удовольствие приезжать каждый раз в Казань, особенно если это связано с „Доброй волной“, где мы можем исполнить мечты ребят, у которых сложная жизнь. После этого проекта дети начинают себя ощущать совершенно по-другому. Хочу выразить благодарность за интерес к проекту мэру города Ильсуру Метшину и Раису РТ Рустаму Минниханову», — сказал генеральный продюсер проекта, народный артист РФ Игорь Крутой.

Главным подарком для детей стала возможность выступить на одной сцене со звездами российской эстрады: Игорем Крутым, Димой Биланом, Ларисой Долиной, Сосо Павлиашвили и другими.

«Это самые сильные ребята. Только здесь, на сцене, самые неподдельные эмоции. Вместе мы преодолеваем волнующие моменты. В добрый путь всем, кто уже состоит и мечтает присоединиться к фестивальному движению. Приглашайте меня в Казань, я всегда рад!» — заметил Дима Билан.

Завершился праздничный вечер исполнением гимна фестиваля. За рояль сел сам Игорь Крутой, совместно с казанским вокальным коллективом он традиционно спел гимн мероприятия.

Помимо прочего, в столице Татарстана дети получили консультации от мастеров сцены на творческих встречах и мастер-классах, которые прошли 18 сентября. Также для участников организовали образовательную программу. Организаторы к тому же исполнили заветные мечты ребят и подарили им ценные подарки.

Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна» был создан в 2017 году по инициативе Ильсура Метшина и Игоря Крутого. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства РТ и «Доброй Казани». Организаторами выступают мэрия столицы РТ и Академия популярной музыки Игоря Крутого.