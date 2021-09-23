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Ру Тат
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23 сентября 2021  15:33
Павел Климчак

По требованию прокуратуры из казанского метро убрали рекламу финансовой пирамиды Synergy

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В июле этого года надзорное ведомство Казани во время проверки обнаружила в вагонах городского метро рекламу организации с признаками финансовой пирамиды Synergy.

Прокуратура потребовала у руководителей МУП «Метроэлектротранс» убрать рекламу этой компании. После вмешательства надзорного ведомства, рекламу организации убрали из вагонов метро.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по инициативе ФАС РТ возбуждено дело на Synergy за незаконную рекламу в метро.

 

#реклама #метро #финансовая пирамида
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