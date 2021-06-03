КАМАЗ запустит беспилотники на первой в России трассе без водителей

Набережночелнинский завод КАМАЗ будет производить беспилотные автомобили для трассы М11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на церемонии подписания соответствующего соглашения с Минтрансом РФ на полях ПМЭФ-2021 сообщил заместитель гендиректора предприятия, директор по развитию Андрей Максимов.

«Техника, которая будет ездить по М-11 - наша. Мы лидеры в этой области. Но одно дело создать машину, другое дело создать необходимое законодательство, чтобы можно было ее эксплуатировать. Пока закон ни в одной стране не позволяет использовать беспилотную машину на дорогах общего пользования», – сказал Максимов.

Перед началом полноценного запуска беспилотных КАМАЗов на трассе М-11 будет проведена обширная и комплексная программа, начиная от создания цифрового обеспечения данного процесса до инфраструктуры и соответствующего законодательства, подчеркнул спикер.

Помимо КАМАЗа в проекте также участвуют Национальные телематические системы» (НТС), X5 Retail Group и Первая экспедиционная компания, Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», «Деловые линии», Globaltruck и ПЭК.

Напомним, беспилотные автомобили производства КАМАЗ ранее уже курсировали по данному маршруту в тестовом режиме в течение трех лет с 2016 по 2018 годы

