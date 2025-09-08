«По стрельбе промахнулись, по волейболу взяли серебро»: Беляев встретился с бойцами СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За чашкой чая в неформальной обстановке кандидат в депутаты Нижнекамского городского Совета пятого созыва Радмир Беляев встретился с участниками спортивного Кубка Раиса Татарстана.

Напомним, в масштабном турнире приняли участие более 200 ветеранов и участников СВО со всей республики. Нижнекамский район представили 17 человек, которые боролись за призовые места в семи дисциплинах. В копилке команды – бронза и серебро по волейболу сидя, второе место в классическом волейболе, награды по пулевой стрельбе и победа в армрестлинге.

Во время встречи ветераны поделились впечатлениями и обсудили планы на будущее. Радмир Беляев предложил использовать для тренировок различные спортивные площадки района, а при необходимости привлекать опытных тренеров.

Кроме того, принято решение изготовить для команды специальную спортивную форму и организовать общекомандные турниры по футболу, волейболу и другим видам спорта.

«Хочу сказать огромное спасибо организаторам этого мероприятия, а также администрации за поддержку. Участвовал я в стрельбе и волейболе. В стрельбе немного промахнулись, не набрали нужных очков, зато по волейболу заняли второе место. В целом все прошло отлично, почаще бы таких встреч. Это не только соревнования, но и дополнительная реабилитация: ребята встречаются, общаются. Хоть и конкуренты, но атмосфера теплая, все было на высшем уровне», – поделился ветеран СВО Владимир Чермаков.

«Во-первых, позитив очень большой, настроение хорошее. Встретил ребят, которых давно не видел, номера потерялись, а тут неожиданно пересеклись. Очень приятно», – отметил ветеран СВО Евгений Кузьников.

