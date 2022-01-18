По содержанию животных на зоовыставке в РТ прокуратура обратится в Россельхознадзор

Передвижная зоовыставка, на которую жаловались жители Зеленодольска из-за условий содержания животных, как выяснилось, уехала из города в воскресенье, 16 января.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, Зеленодольская городская прокуратура проверила условия содержания животных. Сейчас ведомство готовит материалы, чтобы отправить их в Россельхознадзор и в прокуратуру Майнского района Ульяновской области, где находится организатор выставки.

Ранее агентство сообщало о том, что прокуратура проверит передвижную зоовыставку после жалоб жителей Зеленодольска на условия содержания животных. В частности, многие животные вели себя крайне вяло, в клетках не было видно корма, а у крокодила пасть была обмотана скотчем.