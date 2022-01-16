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Ру Тат
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Происшествия
16 января 2022  15:29
Павел Климчак

Прокуратура проверит зоовыставку после жалоб жителей РТ на условия содержания животных

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В социальных сетях появились жалобы от жителей Зеленодольска на выставку животных, которая приехала недавно в город. Судя по словам посетителей и опубликованным в сетях фото, животные вели себя очень вяло, корма в клетках и контейнерах не было видно. Кроме того, пасть крокодила была перевязана скотчем.

 

Фото: соцсети

В связи с этим многие жители обратились с жалобами в надзорное ведомство. Зеленодольскому городскому прокурору поручено организовать проверку животной выставки и принять меры реагирования. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#выставка #проверка #животные
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