По России явка на думских выборах к 15.00 составила 25,64%

На выборах в Государственную Думу России к 15.00 второго дня голосования проголосовали более 25% избирателей. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Явка <...> по состоянию на 15.00 по Москве составила 25,64%», — сообщила она в информцентре ЦИК. При подсчете этого показателя не учитывалось дистанционное электронное голосование.

По словам Памфиловой, самая высокая явка наблюдается в Кемеровской области, республиках Тыва и Карачаево-Черкесия — около 50%. Меньше всего избирателей проголосовало в Санкт-Петербурге, Республике Хакасия и Ленинградской области — около 15%.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Татарстане явка к 15.00 второго дня голосования достигла 46,9%.

Выборы в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва проводятся в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.