«По раздевалке носится и что-то орет»: Шипачев – о связке с Радуловым в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал игру в одном звене на двусторонней тренировке с другим суперфорвардом казанцев Александром Радуловым.

«С Сашей последний раз играли вместе, наверное, на домашнем этапе Евротура, когда собрали звено, где играли я, Радулов и Илюха Ковальчук. Но это было давно. Саша очень заряженный, постоянно в движении. У него столько эмоций, как будто 20-летний пацан по раздевалке носится и что-то орет. Хороший хоккеист, тонизирует команду», – цитирует Шипачёва «Матч ТВ».

Напомним, соглашение Шипачева с «Ак Барсом» заключено до конца сезона 2024/25. В минувшем сезоне в составе «Динамо» форвард набрал 77 (27+50) очков в 59 играх регулярного чемпионата и Кубка Гагарина.

Ранее Вадим Шипачев прокомментировал переход в «Ак Барс», а также раскрыл детали обмена в казанский клуб.