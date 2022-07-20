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Спорт
20 июля 2022  11:44

«По раздевалке носится и что-то орет»: Шипачев – о связке с Радуловым в «Ак Барсе»

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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал игру в одном звене на двусторонней тренировке с другим суперфорвардом казанцев Александром Радуловым.

«С Сашей последний раз играли вместе, наверное, на домашнем этапе Евротура, когда собрали звено, где играли я, Радулов и Илюха Ковальчук. Но это было давно. Саша очень заряженный, постоянно в движении. У него столько эмоций, как будто 20-летний пацан по раздевалке носится и что-то орет. Хороший хоккеист, тонизирует команду», – цитирует Шипачёва «Матч ТВ».

Напомним, соглашение Шипачева с «Ак Барсом» заключено до конца сезона 2024/25. В минувшем сезоне в составе «Динамо» форвард набрал 77 (27+50) очков в 59 играх регулярного чемпионата и Кубка Гагарина.

Ранее Вадим Шипачев прокомментировал переход в «Ак Барс», а также раскрыл детали обмена в казанский клуб.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #Вадим Шипачёв #Александр Радулов
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