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По программе «Наш двор» в РТ осталось отремонтировать 1,5 тыс. дворов
С начала республиканской программы «Наш двор» в Татарстане отремонтированы свыше 4,3 тыс. дворов. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на встрече с журналистами.
«Программа "Наш двор" уже пять лет реализуется, 4335 дворов благоустроены. В 2024 году 835 дворов на 10 млрд рублей. Остается отремонтировать 1550 дворов, и программа будет завершена», — сказал Айзатуллин.
Ранее Айзатуллин сообщил с 2015 года на парки в Татарстане выделили почти 21 млрд рублей.
Программа «Наш двор» действует с 2020 года по решению Раиса РТ Рустама Минниханова. Она направлена на комплексное благоустройство и создание комфортных и безопасных дворов по всей республике.
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