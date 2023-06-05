По проекту «Наш двор» в Менделеевске оборудуют футбольную площадку

Глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев провел объезд строительных объектов. Руководитель совместно с администрацией города прошелся по дворам, где в этом году реализуется программа «Наш двор».

На футбольной площадке на улице Профсоюзная, 5 поручено натянуть сетку, чтобы ограждение стало выше. Руководство также обсудило с жителями месторасположение ковровыбивалок и сушилок для белья.

Также было решено, что по Пионерской, 4 будет установлено девять скамеек и девять урн. В ближайшее время двор буден приведен в порядок: запланировано выровнять землю, обследовать освещение, подкрасить различные элементы.

Также встретились с жильцами дома №8 по ул. Северная, в котором в этом году проводится ремонт фасада.

Помимо этого, был оценен ход капитального ремонта многоквартирного дома в селе Тихоново. В этом году здесь ведутся работы по ремонту фасада, крыши и цоколя дома №4 по ул. Коммунистическая.

Работы выполняются согласно графику, качество соответствует стандарту. Во время обхода Радмир Беляев обратил внимание на необходимость организовать пешую тропинку, на благоустройство двора и необходимость убрать бесхозные покрышки.

Далее осмотрели благоустроенный родник в Тихих Горах. Глава района дал ряд поручений по завершению благоустройства территории и посадке цветов, закреплению ответственного за данной территорией.

Маршрут продолжили по велодорожкам. Работы ведутся вдоль проспекта Нефтяников, улицы Чоловского. В этом году велоинфраструктура охватит 4 км.

Всего Менделеевск в 2023 году участвует в 31 республиканской и федеральной программе, а также в корпоративных – реализуемых совместно с градообразующим предприятием. Всего в этом году будет выделено 3 млрд рублей с частичным переходом денежных средств на следующий год.

Напомним, масштабную программу реновации дворов в 2019 году инициировал Раис Татарстана Рустам Минниханов. За время ее реализации в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.