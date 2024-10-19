По приросту производства молока в Татарстане лидируют четыре района

По увеличению объемов производства молока в Татарстане лидируют Мензелинский, Кукморский, Балтасинский и Арский районы. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел традиционное совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие в мероприятии также приняли Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, в Татарстане за девять месяцев общий прирост по молоку составил 78 тыс. тонн, из них более 68 тыс. тонн приходится именно на эти четыре района. Всего в республике надоено 1 млн. 331 тыс. тонн молока, что составляет 106% к уровню 2023 года.

Прирост обусловлен в первую очередь вводом в эксплуатацию новых животноводческих комплексов и приобретением нетелей, а также увеличением поголовья благодаря собственному воспроизводству, пояснил Зяббаров.

С начала года в Татарстане введено девять молочных комплексов на 7120 голов. Продолжается реализация 35 инвестиционных проектов на 26,5 тыс. коров, которые будут сданы в 2025-2026 годах. За счет этого предполагается получить дополнительно 100 тыс. тонн. молока.

При этом в текущем году на поддержку молочного скотоводства республики было выделено 3 млрд 347 млн рублей, в том числе из бюджета РТ — 2 млрд 229 млн рублей.

Глава Минсельхозпрода обратил внимание на то, что в Татарстане активно развивается отрасль переработки молока. Ежедневно предприятия республики перерабатывают 4400 тонн молока — это 87% от общего объема реализованного сырья в республике.

За девять месяцев производство молочной продукции выросло на 2,7% к уровню января — августа 2023-го. Значительно, на 11,2%, увеличилось производство сыров, тогда как производство обработанного молока — на 4,4%.

На сегодня вектор развития большинства молочных предприятий направлен на модернизацию и увеличение объемов выпускаемой продукции, уточнил Марат Зяббаров.