По предварительным данным, в результате взрыва газа в Нурлате пострадал один человек

По предварительным данным, в результате взрыва в двухэтажном доме в Нурлате пострадал один человек.

Еще несколько человек сейчас осматривают врачи.

Как стало известно «Татар-информу», жильцов дома эвакуировали в Ледовый дворец.

Как сообщили в СУ СК РФ по РТ, следователи работают на месте происшествия, проводится процессуальная проверка. По установлению всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос с возбуждением уголовного дело.

Как сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев, на место выехал прокурор Ильнур Гаянов.

Напомним, взрыв газа произошел в трехподъездном доме №9 на Заводской улице. После взрыва случился пожар.