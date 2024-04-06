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По предварительным данным, в результате взрыва газа в Нурлате пострадал один человек
По предварительным данным, в результате взрыва в двухэтажном доме в Нурлате пострадал один человек.
Еще несколько человек сейчас осматривают врачи.
Как стало известно «Татар-информу», жильцов дома эвакуировали в Ледовый дворец.
Как сообщили в СУ СК РФ по РТ, следователи работают на месте происшествия, проводится процессуальная проверка. По установлению всех обстоятельств произошедшего будет решен вопрос с возбуждением уголовного дело.
Как сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев, на место выехал прокурор Ильнур Гаянов.
Напомним, взрыв газа произошел в трехподъездном доме №9 на Заводской улице. После взрыва случился пожар.
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