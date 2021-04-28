По предписанию экологов ликвидирована крупная свалка стройотходов в Апастовском районе РТ

Большую несанкционированную свалку отходов обнаружили экологи в селе Шонгуты Апастовского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированное размещение отходов от сноса и разборки зданий выявили экологи Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ в селе Шонгуты Апастовского района. Площадь захламленной территории составила 285 кв. метров, объем — 230 кубометров», — сказано в сообщении.

Представители исполкома Апастовского района оперативно отреагировали на сообщение экологов и предприняли необходимые меры для ликвидации мусора. Сейчас территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что крупную свалку строительных и крупногабаритных бытовых отходов, в том числе ртутных ламп, обнаружили экологи в селе Черемшан во время санитарно-экологического двухмесячника. Данный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, материалы дела направлены в управление Россельхознадзора по РТ.