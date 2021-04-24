Татарстанские экологи обнаружили свалку ртутных ламп в Черемшане

Крупную свалку строительных и крупногабаритных бытовых отходов, в том числе ртутных ламп, обнаружили экологи в селе Черемшан во время санитарно-экологического двухмесячника. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Строительные и крупногабаритные бытовые отходы, в том числе ртутные лампы, выявили инспекторы Юго-Восточного территориального управления. Общая площадь несанкционированного складирования отходов составила 2 тыс. кв. метров. Данный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, материалы дела направлены в управление Россельхознадзора по РТ», — говорится в сообщении.

Санитарно-экологический двухмесячник стартовал в Татарстане 1 апреля. Специалисты Минэкологии РТ призывают жителей республики 24 апреля выйти на уборку территорий. Самые активные будут награждены ценными призами. Итоги акции «Эковесна-2021» будут подведены в начале июня.