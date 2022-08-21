news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
21 августа 2022  04:15
Наталья Рыбакова

Экологи заставили исполком ликвидировать незаконную свалку в Алькеевском районе

news_top_970_100

Экологи обнаружили нелегальную свалку на окраине села Нижнее Альмурзино в Алькеевском районе Татарстана. Общая площадь захламленного участка составила 300 кв. метров.

Собственником участка оказался исполком Юхмачинского сельского поселения, который после вынесения предписания оперативно ликвидировал свалку. Сейчас весь мусор вывезен, а территория приведена в порядок, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Малых Кабанах в Лаишевском районе Татарстана обнаружена большая свалка мусора на контейнерной площадке.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100