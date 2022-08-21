Экологи заставили исполком ликвидировать незаконную свалку в Алькеевском районе

Экологи обнаружили нелегальную свалку на окраине села Нижнее Альмурзино в Алькеевском районе Татарстана. Общая площадь захламленного участка составила 300 кв. метров.

Собственником участка оказался исполком Юхмачинского сельского поселения, который после вынесения предписания оперативно ликвидировал свалку. Сейчас весь мусор вывезен, а территория приведена в порядок, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Малых Кабанах в Лаишевском районе Татарстана обнаружена большая свалка мусора на контейнерной площадке.