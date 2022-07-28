После претензии экологов в Лаишевском районе вновь начали устранять большую свалку

В Малых Кабанах в Лаишевском районе Татарстана обнаружена большая свалка мусора на контейнерной площадке. При этом экологи уже не первый раз выезжали на это место, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Оба раза тревогу начали бить местные жители. Сначала специалисты ведомства, обследовав территорию, вынесли предостережение исполкому Большекабанскогосельского поселения. Нарушение было устранено, однако, как выяснилось, затем мусор вновь стал копиться на площадке.

«При повторном выезде экологов на контейнерной площадке вновь скопилось огромное количество мусора. На этот раз исполнительному комитету была направлена претензия на устранение данного нарушения», — объяснили в пресс-службе министерства.

К настоящему моменту часть территории уже очищена, работы по устранению захламления продолжаются.