По поручению Минниханова Песошин и Сафаров посетили Лисичанск

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова делегация республики во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и руководителем Администрации Раиса РТ Асгатом Сафаровым посетила Лисичанск в Луганской народной республики. Их сопровождал вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Главное внимание представители Татарстана уделили подготовке подшефного города к осенне-зимнему периоду. В Лисичанске работают три аварийные бригады из РТ. Они совместно с местными коммунальными службами устраняют повреждения на сетях водоснабжения и готовят жилой фонд к подаче тепла.

Особо в ходе визита была подчеркнута необходимость бесперебойного обслуживания коммунальных сетей для стабильного водоснабжения и отопления в зимний период.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Затем делегация совместно с мэром Лисичанска Эдуардом Сахненко осмотрела детский сад. Капитальный ремонт здания дошкольного учреждения завершен, но еще продолжается благоустройство территории и укладка нового асфальта. Ранее здесь установили современное оборудование для отопления помещений, что позволит детям заниматься в комфортных условиях.

«Мы видим, что работа идет системно: решаются ключевые вопросы жизнеобеспечения, а вместе с этим восстанавливаются детские сады и спортивные объекты. Это создает основу для нормальной жизни и развития города», – заявил по итогам визита Алексей Песошин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее Алексей Песошин и Асгат Сафаров побывали в другом подшефном Татарстану городе Луганщины, Рубежном. Там они осмотрели школу, где также состоялся капитальный ремонт.