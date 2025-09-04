Делегация Татарстана посетила обновленную школу в Рубежном

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова делегация республики во главе с премьер-министром Алексеем Песошиным и руководителем Аппарата Раиса РТ Асгатом Сафаровым посетила подшефный Татарстану город Рубежное Луганской Народной Республики. В составе поездки также участвовал заместитель премьер-министра РТ Фаниль Аглиуллин. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Основным объектом визита стала местная школа, где недавно завершили капитальный ремонт. Делегация вместе с директором Ириной Дубовик и временно исполняющим обязанности мэра города Евгением Шаталиным осмотрела учебные кабинеты, спортивные залы и библиотеку. В учебном заведении обучаются 406 детей, при этом особый акцент сделан на развитие классов естественно-научного профиля – химии, физики и математики.

Алексей Песошин отметил, что строители из Татарстана выполнили масштабную работу, благодаря которой школа готова к приему учеников. Он подчеркнул, что современное оснащение и наличие спортивных залов обеспечивают не только качественный образовательный процесс, но и условия для всестороннего развития детей. По поручению Раиса Татарстана он вручил директору школы Ирине Дубовик подарочный сертификат.