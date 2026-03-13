По поручению Минниханова инвесторам аварийных ОКН в Елабуге предоставят меры поддержки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова инвесторы, которые приобрели аварийные объекты культурного наследия в Елабуге, получат компенсацию расходов на разработку проектной документации для реставрации и приспособления зданий. Об этом на встрече с инвесторами сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

На эти цели направлено более 38 млн рублей. Мера поддержки позволит инвесторам снизить финансовую нагрузку на начальном этапе реализации проектов и активнее включаться в процесс восстановления памятников.

Также Гущин отметил, что Татарстан стал одним из лидеров в России по реализации программы восстановления объектов культурного наследия. За последние два года республика реализовала 19 объектов, еще 20 находятся в работе.

«За два года в Елабуге по программе "1 рубль за объект" уже продано 5 аварийных объектов. До конца 2026 года планируется реализовать еще 5 объектов. Все они находятся в неудовлетворительном состоянии и ждут своих инвесторов», – сообщил председатель комитета.

