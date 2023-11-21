По поручению Абрамченко в Татарстане обсудят пилотные проекты по оздоровлению Волги

Семинар-совещание с представителями органов госвласти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», пройдет 24-25 ноября в Казани по поручению вице-Премьера России Виктории Абрамченко.

«Татарстан поделится опытом с регионами России на семинаре-совещании по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов. Мероприятие пройдет 24-25 ноября в IT-парке в Казани. В его работе примут участие представители Минприроды России, Минстроя, Росводресурсов, Росрыболовства, Росприроднадзора и 16 субъектов страны, участвующих в реализации федпроекта по оздоровлению Волги», – сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что Виктория Абрамченко побывала этой осенью в Татарстане. В сентябре она посетила биологические очистные сооружения (БОС) Казани, площадку строящегося завода по утилизации отходов и Самосыровский полигон. Гостья отметила, что передовой опыт Татарстана нужно тиражировать по всей стране. По итогам визита было решено провести совещание по обсуждению реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», вопросов очистки сточных вод, строительства и эксплуатации очистных сооружений этой осенью.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ, на семинаре будет организована работа двух сессий. Первая будет посвящена реализованным в регионах проектам по строительству и модернизации очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Второй важной темой для обсуждения станет совершенствование природоохранного и экологического законодательства, нормирование сбросов сточных вод.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.