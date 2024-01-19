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По подозрению в получении взятки задержан начальник колонии-поселения №18
Сегодня задержан начальник колонии-поселения №18 Азат Сафин. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.
Задержали его сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Республике Татарстан вместе с оперативниками УФСБ России по Татарстану.
Азат Сафин задержан по подозрению в получении взятки, возбуждено уголовное дело.
«Работа по расследованию и пресечению фактов недобросовестного использования служебного положения и превышения должностных полномочий продолжается», – добавили в УФСИН по РТ.
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