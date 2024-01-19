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Происшествия 19 января 2024 15:12

По подозрению в получении взятки задержан начальник колонии-поселения №18

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Сегодня задержан начальник колонии-поселения №18 Азат Сафин. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

Задержали его сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Республике Татарстан вместе с оперативниками УФСБ России по Татарстану.

Азат Сафин задержан по подозрению в получении взятки, возбуждено уголовное дело.

«Работа по расследованию и пресечению фактов недобросовестного использования служебного положения и превышения должностных полномочий продолжается», – добавили в УФСИН по РТ.

#УФСИН по РТ #колония-поселение
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