Тюльпаны дамам от главы ИК-2 на деньги осужденного: за что арестовали Марата Сайфутдинова

«Взятки продуктами, цветами и курами»

Приволжский суд Казани сегодня избрал меру пресечения для начальника казанской исправительной колонии №2 Марата Сайфутдинова. Он пробудет под домашним арестом до 15 марта. Его обвиняют в пяти случаях получения взятки, одна из них – в крупном размере.

По версии следствия, начальник казанской ИК-2 не гнушался брать взятки продуктами, вещами и даже живностью с осужденного за наркотики. Сайфутдинов обещал мужчине облегчить пребывание в колонии и посодействовать его скорейшему освобождению по УДО. Однако ни одно из своих обещаний он не выполнил. По словам следователя по особо важным делам Приволжского района Казани Евгения Скрипникова, в общей сложности Сайфутдинов получил с осужденного 396 тысяч рублей. Следствие полагает, что с 2020 по 2023 год Сайфутдинов брал с заключенного продуктов на 30 тысяч рублей ежемесячно. Конечно, заключенный сам принести продукты не мог, поэтому переводил деньги на их покупку со своих счетов или с карт родственников. Таким образом, более чем за два года Сайфутдинов купил продуктов на 210 тысяч рублей за счет осужденного. Этот эпизод подтверждается допросами трех свидетелей – секретарей Сайфутдинова.

Помимо этого, по версии следствия, в 2021 году Сайфутдинов потребовал в качестве взятки телевизор и музыкальный центр стоимостью 16 тысяч рублей. Отказаться осужденный не мог, так как боялся, что Сайфутдинов не даст ему выйти по УДО и может сильно подпортить жизнь в колонии.

Следствие выяснило, что на 8 марта 2022 года Марат Сайфутдинов решил порадовать женщин-коллег цветами. Деньги на тюльпаны – 50 тысяч рублей – Сайфутдинов «попросил» все у того же заключенного.

В мае того же года у Сайфутдинова сломалась машина, найти деньги на ее ремонт ему не составило труда. Он опять же обратился к тому же заключенному и взял с него 70 тысяч рублей.

Последняя взятка, как считает следствие, была весной 2023 года. Сайфутдинов взял с заключенного 50 тысяч рублей на покупку кур в свое хозяйство.

Следователь Евгений Скрипников попросил отправить Сайфутдинова в СИЗО на 2 месяца. После того как он зачитал полное обвинение, судья уточнила у Марата Сайфутдинова, признаёт ли он свою вину.

«Свою причастность признаю. Но не считаю, что меня нужно отправить в СИЗО. Противодействовать следствию не намерен, давление на свидетелей оказать не смогу и не собираюсь, потому что я уже уволен. Служебная проверка завершилась», – сказал он.

«У него нет намерения сбегать, он сотрудничал со следствием»

Адвокат Сайфутдинова попросил приобщить к делу характеристику своего подзащитного и отметил, что Сайфутдинов не раз был награжден за отличное несение службы.

Начальник ИК-2 и сам высказался о своих заслугах на этом посту.

«Учитывая, сколько лет я проработал в системе и сколько для нее сделал, это нужно отметить. Я эту колонию от предшественника принял с долгами на 156 миллионов рублей. Все благодаря оптимизации производства, сейчас задолженность практически сведена к нулю. Также я сотрудничал со следствием, прошу учесть эти факты и назначить мне домашний арест», – сказал он.

Адвокат дополнил, что основные свидетели по этому делу уже допрошены, а его подопечный на очных ставках подтвердил их показания.

«У него нет желания скрываться, также у него нет загранпаспорта. Помимо этого, прошу учесть суд, что у него на иждивении находится маленький ребенок. Также в прошлом году Сайфутдинову проводили трепанацию черепа. Если он попадет в СИЗО, его состояние может ухудшиться», – подытожил адвокат.

Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения, ее не было порядка часа. Потом она вернулась и огласила вердикт – отправить Марата Сайфутдинова под домашний арест до 15 марта. Ему запрещено выходить из квартиры. После этого начальника ИК-2 выпустили из «клетки».

Фотографии Дмитрия Шатрова / «Татар-информ»