Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
По платным дорогам в Татарстане после их ввода проехали 139 тыс. автомобилей
В Татарстане 26 декабря запустили движение по двум платным дорогам – трассе Алексеевское – Альметьевск и второму этапу Вознесенского тракта. За это время в общей сложности по ним проехали 139 тыс. автомобилей. Об этом стало известно на брифинге в Кабинете Министров РТ.
На сегодня по автодороге Алексеевское – Альметьевск проехали более 20 тыс. автомобилей при среднесуточной интенсивности 5,5 тыс. машин, сообщил гендиректор АО «Автострада» Александр Комлев.
«В пиковый день, 27 декабря, интенсивность на автодороге составила 6,5 тыс. автомобилей в оба направления», – сказал он.
Комлев подчеркнул, что новая магистраль позволит «эффективно использовать транзитный потенциал региона и существенно сократит пробег транспорта между субъектами».
«Эту дорогу долго ждали – более 15 лет. Как говорит Раис Татарстана Рустам Минниханов, она стала жемчужиной нашей республики. Это первая платная региональная автомобильная дорога. И она стала первой дорогой высшей категории. На ней предусмотрены специальные площадки для комфортного отдыха водителей, АЗС», – отметил он.
Пока дорога работает в тестовом режиме, поэтому проезд по ней бесплатный.
По новому участку Вознесенского тракта в Казани 27 декабря проехали 44 тыс. автомобилей, 28 декабря – 27 тыс. машин, 29 и 30 декабря – по 24 тыс., добавил директор ООО «Оптима-технологии» Рустем Рафиков.
По его словам, плата за проезд по второму этапу Вознесенского тракта начнет взиматься с 11 января. Сейчас проводятся тестовые работы.
«В первую очередь это сделано, чтобы население привыкло к дороге, оценило ее комфортность, экономию времени. Она была построена в первую очередь, чтобы разгрузить Мамадышский тракт», – пояснил он.
Первый этап Вознесенского тракта, от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Казани, открыли в прошлом году. Его протяженность – около 4 км. Платным будет только второй этап дороги – участок от проспекта Победы до трассы М7 длиной 7,6 км.
На объекте построены мост через Ноксу, надземные пешеходные переходы по улицам Минская и Закиева, два подземных пешеходных перехода, реконструирован путепровод на ул. Фучика. На развязке, расположенной на примыкании Вознесенского тракта к автодороге М7, возведен тоннельный путепровод.
Платная автодорога Алексеевское – Альметьевск войдет в состав трассы Шали – Бавлы, которая в дальнейшем соединит М7 «Волга» и М5 «Урал» и станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Протяженность новой дороги – 145 км.
Она проходит по территориям Алексеевского, Чистопольского, Новошешминского, Черемшанского и Альметьевского районов. На ней имеется 42 искусственных сооружения, включая путепроводы и мосты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»