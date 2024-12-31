По платным дорогам в Татарстане после их ввода проехали 139 тыс. автомобилей

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В Татарстане 26 декабря запустили движение по двум платным дорогам – трассе Алексеевское – Альметьевск и второму этапу Вознесенского тракта. За это время в общей сложности по ним проехали 139 тыс. автомобилей. Об этом стало известно на брифинге в Кабинете Министров РТ.

На сегодня по автодороге Алексеевское – Альметьевск проехали более 20 тыс. автомобилей при среднесуточной интенсивности 5,5 тыс. машин, сообщил гендиректор АО «Автострада» Александр Комлев.

«В пиковый день, 27 декабря, интенсивность на автодороге составила 6,5 тыс. автомобилей в оба направления», – сказал он.

Комлев подчеркнул, что новая магистраль позволит «эффективно использовать транзитный потенциал региона и существенно сократит пробег транспорта между субъектами».

«Эту дорогу долго ждали – более 15 лет. Как говорит Раис Татарстана Рустам Минниханов, она стала жемчужиной нашей республики. Это первая платная региональная автомобильная дорога. И она стала первой дорогой высшей категории. На ней предусмотрены специальные площадки для комфортного отдыха водителей, АЗС», – отметил он.

Пока дорога работает в тестовом режиме, поэтому проезд по ней бесплатный.

По новому участку Вознесенского тракта в Казани 27 декабря проехали 44 тыс. автомобилей, 28 декабря – 27 тыс. машин, 29 и 30 декабря – по 24 тыс., добавил директор ООО «Оптима-технологии» Рустем Рафиков.

По его словам, плата за проезд по второму этапу Вознесенского тракта начнет взиматься с 11 января. Сейчас проводятся тестовые работы.

«В первую очередь это сделано, чтобы население привыкло к дороге, оценило ее комфортность, экономию времени. Она была построена в первую очередь, чтобы разгрузить Мамадышский тракт», – пояснил он.

Первый этап Вознесенского тракта, от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Казани, открыли в прошлом году. Его протяженность – около 4 км. Платным будет только второй этап дороги – участок от проспекта Победы до трассы М7 длиной 7,6 км.

На объекте построены мост через Ноксу, надземные пешеходные переходы по улицам Минская и Закиева, два подземных пешеходных перехода, реконструирован путепровод на ул. Фучика. На развязке, расположенной на примыкании Вознесенского тракта к автодороге М7, возведен тоннельный путепровод.

Платная автодорога Алексеевское – Альметьевск войдет в состав трассы Шали – Бавлы, которая в дальнейшем соединит М7 «Волга» и М5 «Урал» и станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Протяженность новой дороги – 145 км.

Она проходит по территориям Алексеевского, Чистопольского, Новошешминского, Черемшанского и Альметьевского районов. На ней имеется 42 искусственных сооружения, включая путепроводы и мосты.