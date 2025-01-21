По обходу Нижнекамска и Набережных Челнов за месяц проехали 670 тыс. машин

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По обходу Нижнекамска и Набережных Челнов за первый месяц после его открытия, с 22 декабря по 21 января, проехали 670 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В среднем ежедневно по автодороге проезжают 11 тыс. 480 машин. Максимальная интенсивность зафиксирована 2 января. В этот день по мосту через Каму в обоих направлениях проехали 38 тыс. автомобилей», — говорится в сообщении.

Движение по новому направлению трассы М7 открыли 22 декабря прошлого года. В состав обхода протяженностью 81 километр входят десять мостов, в том числе через Каму длиной 1,3 километра, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.