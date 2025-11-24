news_header_top
Общество 24 ноября 2025 09:15

По обходу Нижнекамска и Набережных Челнов за год проехало около 5,5 млн машин

Строительство трассы М7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По обходу Нижнекамска и Набережных Челнов, по данным на 1 ноября, с начала открытия проехало около 5,5 млн автомобилей. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Движение по этому важному участку было открыто в декабре прошлого года. Новая дорога в обход Нижнекамска и Набережных Челнов показала свою эффективность и востребованность. Мы видим, что она пользуется популярностью у автомобилистов, особенно мост через Каму», – сказал он.

По словам Мингазова, средняя интенсивность движения по этой трассе составляет 13 тыс. автомобилей в сутки.

«Благодаря этой дороге удалось перераспределить транспортные потоки, минуя крупные населенные пункты. Это позволило снизить нагрузку на городские улицы, увеличить их пропускную способность, повысить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения», – подчеркнул он.

Подробнее о дорожных работах на федеральных трассах в Татарстане читайте в интервью Илдар Мингазов: «В дальнейшем сосредоточимся на развитии двух направлений трассы М7».

