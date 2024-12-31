По обходу Нижнекамска и Челнов после открытия проехали более 320 тыс. машин

Открытие обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане 22 декабря запустили движение по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму. С момента открытия по новой дороге проехали уже более 320 тыс. автомобилей. Об этом сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Алмаз Галеев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В среднем в сутки по новому мосту через Каму протяженностью 1,3 километра в составе обхода проезжает 17 945 автомобилей», — рассказал он.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов — новое направление трассы М7 «Волга», которое войдет в состав скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Обход построили менее чем за два года.

В его состав входят четырехполосная автодорога протяженностью 81 километр, десять мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

На финальной стадии находится реконструкция участков с 1061-го по 1166-й км трассы М7 и строительство надземных пешеходных переходов на участке от Казани до поворота на Костенеево. Эти объекты также входят в состав транспортного коридора Казань — Екатеринбург.