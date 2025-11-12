По новому нацпроекту в городских агломерациях РТ за год обновят более 43 км дорог

По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в городских агломерациях Татарстана в этом году отремонтируют более 43 км дорог. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов.

«Всего в этом году по национальному проекту будет отремонтировано более 200 км автомобильных дорог регионального и местного значения. В нормативное состояние также будут приведены искусственные сооружения общей протяженностью более 1 км», – рассказал он.

В конце прошлого года завершилась реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». И с этого года мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и приведению автомобильных дорог в нормативное состояние проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«По новому национальному проекту мы продолжим работу по увеличению доли автодорог, соответствующих нормативам. К 2030 году не менее 85% дорог в городских агломерациях и не менее 60% региональных дорог должны быть в нормативном состоянии», – отметил Нурмухаметов.

По его словам, все результаты и показатели, достигнутые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», не теряют своей актуальности и продолжат развиваться.