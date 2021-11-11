Минэкологии РТ планирует ввести очистные сооружения в Кощаково 31 декабря

Ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений в селе Кощаково Пестречинского района Татарстана, изначально запланированный на третий квартал 2021 года, состоится 31 декабря. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Мероприятия по строительству очистных сооружений в селе Кощаково Пестречинского района Татарстана продолжаются. Срок планируемого ввода в эксплуатацию – 31 декабря 2021 года. Проектная мощность этих очистных сооружений составляет 400 кубометров в сутки. Это позволит снизить сброс загрязненных сточных вод в реку Ноксу на 146 тыс. кубометров в год», – сообщили в ведомстве.

Старые очистные сооружения были построены в 60-70-х годах прошлого столетия, они технически устарели. Качество стоков не соответствовало нормативам, нарушались требования природоохранного законодательства. После запуска новых БОС качество сточных вод не будет представлять угрозу для реки.