По нацпроекту «Семья» обновят казанскую библиотеку №25 в Соцгороде

Фото: kzn.ru

В казанской библиотеке №25, которая обслуживает 3 тыс. жителей Соцгорода, благодаря национальному проекту «Семья» начался капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Городские библиотеки дольше других социальных объектов ждали реконструкции. Но очередь дошла и до них. <...> Уже в обозримой перспективе жители Соцгорода тоже смогут пользоваться полностью обновленной библиотекой. Уверен, капремонт вдохнет в нее новую энергию, и она станет важным культурным центром для этого района», – заявил мэр Казани Ильсур Метшин в ходе совещания, которое состоялось в самой библиотеке.

Основанное в 1932 году учреждение культуры с 1960-х годов находится по адресу: ул. Побежимова, 47. Прежде оно предлагало книги только для взрослых, но после ремонта здесь появятся стеллажи с книгами для самых маленьких читателей и для подростков. К основному читальному залу добавится детский, а книжный фонд увеличится с 31 тыс. до 60 тыс. экземпляров.

«Семейное чтение – это важно и актуально в наше время, в библиотеку за книгами смогут приходить члены всей семьи», – выразила уверенность директор Централизованной библиотечной системы Казани Резеда Исмагилова.

Фото: kzn.ru

Кроме того, в библиотеке площадью 256 кв. метров оборудуют конференц-зал, где будут проходить встречи с литераторами и обсуждение книжных новинок. Среди постоянных читателей библиотеки много пожилых людей – участников проекта «Жизнелюб». Они смогут собираться здесь, чтобы поиграть в шашки и шахматы, поспорить о книгах, проводить клубные мероприятия.

Кроме того, тут предполагается проводить лекции, посвященные истории и индустриально-промышленному развитию микрорайона. Многие местные жители работают на авиазаводах, и такая профориентация поможет молодежи лучше узнать о связанных с ними профессиях, надеются авторы идеи.

Все книги будут выставлены на стеллажи, на них наклеят специальные метки. Таким образом, посетители смогут свободно выбирать понравившиеся издания и оформлять их на станции приема-возврата книг. Также будут организован отдельный вход – пока попасть сюда можно только через подъезд дома.

Работы по обновлению библиотеки уже начались. Предстоит отремонтировать фасад первого этажа здания, заменить деревянные окна и инженерные сети. Затем строители приступят к отделке самого помещения. Дизайн интерьера будет сочетать поздний конструктивизм и сталинский неоклассицизм. Эта тематика пересекается со временем открытия учреждения культуры и активной застройки района. Акцентом планируется сделать на популярных агитационных плакатах 1930-х и 1940-х годов.

Фото: kzn.ru

Проект реконструкции библиотеки №25 разработал архитектор Игорь Портнов совместно с Управлением культуры и Централизованной библиотечной системой Казани. На время капремонта все книги учреждения культуры переданы соседям: прием и выдача литературы ведутся в библиотеках №7 (ул. Копылова, 5/1) и №39 (ул. Социалистическая, 3).

«Для нас Соцгород – это память об индустриальном становлении Казани. Очень важно не только возвращать культуру чтения, но и помнить, как строился наш город, как развивались предприятия и трудились люди на промышленных площадках. Пусть в обновленных стенах библиотеки в лучших традициях будет воспитываться новое поколение», – заметил Ильсур Метшин.

По словам главы города, сейчас почти у 200 тыс. казанцев есть читательский билет. В прошлом году библиотеки выдали горожанам около 4,5 млн. книг. «И этот показатель в последние годы растет. Казань – читающий город», – убежден мэр.

Метшин также добавил, что после реконструкции в библиотеках вдвое увеличивается книговыдача, растет число читателей. Так, по его словам, было в больших библиотеках, где уже проведен капремонт: №13 «Сандугач» (на улице Хусаина Мавлютова), №27«Гаилэ» (на улице Галимджана Баруди) и №26 (на улице Клары Цеткин).