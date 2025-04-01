Две библиотеки отремонтируют в Татарстане в этом году по нацпроекту «Семья»

Центральная библиотека Мамадыша

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

В Татарстане по федеральной программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в текущем году капитально отремонтируют Центральную библиотеку Мамадышского района и библиотеку-филиал №25 Центральной библиотечной системы Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Аукционы по этим объектам уже состоялись, соответствующие госконтракты заключены. На обновление двух учреждений культуры выделено более 34,8 млн рублей, из которых 7,3 млн – это средства республиканского бюджета.

Первая в Мамадыше библиотека была открыта еще в 1898 году при городской управе, она имела три отделения: русское, татарское и детское. В 1979-м библиотеки Мамадышского района объединили в единую централизованную систему (центральная районная библиотека, центральная детская библиотека, 51 сельская библиотека-филиал). Библиотечный фонд включает 45 808 книг. Пользователей у учреждения культуры 3795.

В ходе капремонта в двухэтажном здании центральной библиотеки Мамадыша предполагается заменить окна, кровлю и входные двери, обновить системы отопления и водоснабжения, провести отделочные работы.

В свою очередь казанская библиотека №25 была основана в 1932 году, сначала она располагалась на улице Волгоградской. В 1955-м ее перевезли в арендованное у авиазавода имени Горбунова здание общежития Казанского педагогического училища на улице Побежимова. Здесь она находится и по сей день. Фонд библиотеки насчитывает свыше 30 тыс. книг. Каждый год ее посещают более 2,5 тыс. читателей.

Планируется, что в ходе капремонта в библиотеке общей площадью 259 кв. метров заменят новые окна, двери, напольное покрытие и электротехническое оборудование. Запланированы отделка стен и потолков, ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования. Вход в учреждение адаптируют для представителей маломобильных групп населения.