По нацпроекту «Культура» в Татарстане откроют три новых объекта

В этом году в Татарстане построят три объекта и отремонтируют еще 15 в рамках национального проекта «Культура». Об этом в прямом эфире заявила глава Минкульта РТ Ирада Аюпова.

Министр напомнила, что в 2024 году работа нацпроекта завершится. За годы его реализации в республике на 40% выросла посещаемость учреждений и объектов культуры. Во многом это произошло благодаря федеральному проекту «Пушкинская карта».

«До запуска данного проекта самой „выпадающей аудиторией“ были молодые люди в возрасте от 15 до 21 года. „Пушкинская карта“ позволила вернуть эту аудиторию в учреждения культуры и замотивировать их ходить на культурные мероприятия, приобщая к этому своих родных и близких», — объяснила министр.

Так, привела в пример она, за первый квартал 2024 года молодежь приобрела в Татарстане свыше 438 тысяч билетов по «Пушкинской карте». Общая их сумма составила почти 167 млн рублей.

Еще одна инициатива, направленная на привлечение населения в учреждения культуры, — «Семейный абонемент». Благодаря ему участники могут получать скидки и бонусы, приобретая билеты в любые госучреждения культуры.

Также в 2023 году Татарстан удостоился звания литературного флагмана России. «Такой результат во многом достигнут благодаря появлению современных модельных библиотек, особенно в сельских районах республики, — уверена Ирада Аюпова. — Там они становятся местом, куда приходят не только дети и подростки, но и взрослые, и пожилые люди».

Напомним, что трансляция была организована Центром управления регионом РТ. В эфире министр также анонсировала фестивали, запланированные в Татарстане в этом году. Ближайший праздник — кряшенский «Питрау», который состоится 13 июля в Мамадышском районе. 19 июля эстафету приметь этно-модерн-фестиваль «КАРА КҮЗ».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина. 2024 год указом главы государства объявлен Годом семьи в РФ.