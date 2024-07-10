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Татарстанцы благодаря нацпроекту стали на 40% чаще посещать культурные объекты
За время действия национального проекта «Культура» татарстанцы стали на 40% чаще посещать культурные объекты. В год регистрируется до 90 млн таких визитов, заявила министр культуры республики Ирада Аюпова.
«Для меня ценность нацпроекта не в количестве новых объектов, а в переосмыслении роли культуры в обществе. Культура перестала восприниматься как некая архаичная отрасль, которая уходит из нашей жизни», – сказала министр.
Аюпова отметила, что благодаря нацпроекту отрасль в стране стала развиваться в едином направлении.
По данным главы Минкульта РТ, по федеральному финансированию в Татарстане появились четыре новых театра.
«Естественно, что модернизация пространства всегда требует очень многого. Абсолютно новый был подход, причем не только в строительстве, но и организации работы учреждений», – добавила министр.
В пример она привела Национальную библиотеку в Казани, посещаемость которой в пиковые дни достигает 8 тыс. человек.
«Если вы пришли куда-то на экскурсию и увидели угрюмые лица или недоброжелательное отношение, то вы сюда больше не вернетесь. Очень важно, чтобы вы поняли, что вы здесь желанные гости. Даже не так, вы хозяева – государство создает вам условия для этого», – заключила Аюпова.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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