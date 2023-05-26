Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
По мосту через Волгу на М12 пройти с одного берега на другой можно будет в конце лета
По мосту через Волгу на трассе М12 в Татарстане пройти с одного берега на другой можно будет в конце лета. Уже готовы 26 из 28 опор, на которых будет стоять трехкилометровый мост, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«Ускоренными темпами идет надвижка металлоконструкций на уже готовые опоры. К середине лета строители рассчитывают завершить работы с правого берега, со стороны Верхнего Услона. С левого берега, со стороны международного аэропорта Казани, работы по графику планируется закончить к концу лета», – отметили в пресс-службе.
Предполагается, что первый асфальтобетон на мосту начнут укладывать к концу сентября. До этого предстоит выполнить работы по гидроизоляции, монтажу опорных частей и деформационных швов.
Самый протяженный мост скоростной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, через Волгу, является частью восьмого этапа М12. Здесь идет круглосуточная работа на искусственных сооружениях и укладка асфальтобетона. Движение по 70 км восьмого этапа, который проходит по Татарстану, будет открыто в конце этого года.
О том, как идет строительство скоростной автомагистрали, рассказал также вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»