Хуснуллин рассказал о строительстве самого протяженного моста трассы М12 в Татарстане

На трассе М12 в Татарстане продолжается строительство моста через Волгу, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что это будет самый протяженный мост на дороге – его длина составит 3,36 км.

«Работы здесь идут круглосуточно, задействовано порядка 1 000 человек и 300 единиц техники. Уже готовы 26 из 28 опор. Ускоренными темпами строители ведут надвижку металлоконструкций», – написал он в своем телеграм-канале.

Асфальт на мосту, по словам Хуснуллина, планируется начать укладывать к сентябрю. Он также вновь подтвердил планы открыть движение от Москвы до Казани в конце года.

Напомним, впервые о планах открыть трассу от Казани до Москвы стало известно в апреле. Хуснуллин сообщал, что добиться этого можно за счет того, что в прошлом году удалось ввести в эксплуатацию раньше срока участки дороги общей протяженностью 107 км.

Трасса М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы, ее протяженность в республике составит 142 километра.

По инициативе Президента Владимира Путина дорогу планируется продлить до Екатеринбурга. Она станет частью проекта «Запад — Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, а в перспективе — продлит транспортный коридор через Омск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ и Читу с выходом на Монголию и Китай.