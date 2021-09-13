По маршруту №5 в Казани будет ездить новый низкопольный троллейбус «Горожанин»

Новый низкопольный троллейбус «Горожанин» выйдет на улицы Казани 14 сентября. Он будет ездить по маршруту №5 от Речного порта до улицы Академика Глушко, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

«В троллейбусное депо №1 на тестовую обкатку прибыл троллейбус “Горожанин” Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Главное преимущество низкопольного троллейбуса – наличие 20 км запаса автономного хода. В нужный момент машина отсоединяется от контактной сети и движется как электробус. Система автономного хода заряжается во время движения под контактной сетью», – пояснили в пресс-службе.

Такой троллейбус может вместить более 100 человек, в нем имеется 28 сидячих мест. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен пандус, также есть оборудованное поручнями и ремнями безопасности место для инвалидов в колясках.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первый в Казани электробус за месяц тестовой эксплуатации перевез 12,5 тыс. пассажиров, проехав всего 5,7 тыс. км.

Фото: пресс-служба «Метроэлектротранса»